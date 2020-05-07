Беглов призвал петербуржцев соблюдать режим самоизоляции в преддверии Дня Победы

Санкт-Петербург, 7 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов в преддверии Дня Победы обратился к жителям Северной столицы, призвав их сохранять все ограничительные меры, связанные с распространением COVID-19.

В Петербурге на празднование Дня Победы было запланировано более двухсот праздничных мероприятий. Часть из них отменили, часть перенесли из-за пандемии коронавируса.

Беглов напомнил, что в Петербурге, а ранее Ленинграде, всегда принято особо торжественно отмечать День Победы.

«Впервые мы встретим День Победы без массовых мероприятий, без встреч с ветеранами. Я думаю, что лучше всех нас поймут люди старшего поколения. Они пережили гораздо более серьезные испытания, чем мы сейчас. Они хорошо знают, что такое порядок и дисциплина, когда нужно решать общие задачи. А главная задача сегодня — сохранить жизнь и здоровье сограждан», — цитирует губернатора пресс-служба городской администрации.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в четверг в Петербурге провели генеральную репетицию авиапарада Победы. В небо над Северной столицей поднялись тридцать самолетов и вертолетов Минобороны России. Экипажи пролетели над Пискаревским мемориальным кладбищем и Дворцовым мостом, а затем ушли в сторону Кронштадта.