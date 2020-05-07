Ослабление режима самоизоляции может произойти в Петербурге в мае

Санкт-Петербург, 7 мая. Ослабление ограничительных мер в Петербурге может произойти в мае. Об этом рассказал глава межведомственной комиссии по противодействию коронавирусной инфекции в Северной столице Евгений Шляхто.

По его словам, ситуация в городе остается напряженной и пока нет определенности, когда ограничительные меры в Северной столице будут сняты. Однако, по его словам, уже в мае петербуржцы могут рассчитывать на некоторые ослабления режима самоизоляции. Он подчеркнул, что это будет возможно только при благоприятной эпидемиологической обстановке. Решение по данному вопросу должен принять губернатор Петербурга Александр Беглов, передает «Петербургский дневник».

«Появится подушка безопасности, будут официальные постановления, тогда Александр Дмитриевич примет какие-то решения. Пока сложно сказать, но, думаю, в мае какие-то послабления могут быть», – заявил Шляхто.

До 12 мая в городе продолжают действовать введенные ранее ограничения. Никаких новых распоряжений об ограничительных мерах руководство города не выпускало.

На сегодняшний день в Петербурге выявлены 6190 случаев опасной коронавирусной инфекции, в том числе 306 за последние сутки. 1552 человека успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, 44 скончались.