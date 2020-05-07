Беглов проинспектировал подготовку улиц ко Дню Победы в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов понаблюдал за ходом сезонной уборки на улицах города в преддверии Дня Победы.

На улицах Северной столицы полным ходом идет уборка мусора, работы по дезинфекции общественного пространства и остановок общественного транспорта. Также специалисты проводят масштабную уборку лестничных клеток и красят газонные ограждения.

Отмечается, что с марта 2020 года все городские улицы моют с применением шампуня. На данный момент обработаны 2600 автомобильных дорог, которые находятся на содержании городского комитета по благоустройству.

Кроме того, к маю в Петербурге высадили 602 тысячи цветов виолы, 60 тысяч кустарников и 4,5 тысячи деревьев.