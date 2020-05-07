Беглов проверил новый амбулаторно-поликлинический пункт в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил новый амбулаторно-поликлинический пункт для пациентов с коронавирусом, который должен открыться 8 мая.

Амбулаторно-поликлинический пункт расположен на улице Есенина в Северной столице. Его развернули за 72 часа. Медучреждение оснащено новым компьютерным томографом с высокой производительностью.

«Это прекрасный пример того, как частные медицинские учреждения вносят свой вклад в общее дело — лечение заболевших коронавирусом», — заявил губернатор.

Отмечается, что всего в центре будут работать три компьютерных томографа. Для безопасности пациентов и медработников был оборудован санпропускник. Все сотрудники центра будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Отмечается, что в настоящее время на территории города функционируют четыре подобных центра. Они позволяют значительно сократить очередь скорых в стационары и разгрузить приемные покои.