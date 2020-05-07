Появилось фото с места обрушения строительных лесов в Петербурге, где погиб рабочий

Санкт-Петербург, 7 мая. При обрушении строительных лесов в Петербурге один человек погиб и пять пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

По имеющейся информации, инцидент произошел на строительной площадке во Фрунзенском районе на улице Расстанной. Специалисты проводили работы по реставрации 11-этажного здания, когда строительные леса неожиданно рухнули.

Один рабочий погиб, пятеро пострадали. Двое из них в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение Северной столицы.

В данный момент представители правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия, а также опрашивают свидетелей и очевидцев случившегося. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ».