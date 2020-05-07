Выздоровевших после коронавируса доноров начали принимать в больнице №40 в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 мая. Переболевших коронавирусом доноров начали обследовать на базе больницы №40 в Петербурге. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Медики считают, что в крови переболевших опасной инфекцией доноров содержатся антитела, которые помогут в лечении пациентов с коронавирусом. По словам специалистов, у каждого донора будут брать от 200 до 600 миллилитров крови. Однако перед забором каждый доброволец обязан пройти обследование на наличие инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза и гепатита.

Отмечается, что донорами могут быть люди не старше 55 лет. После сдачи крови каждый донор получит выплату в размере от пяти до семи тысяч рублей.

Лечение с помощью переливания плазмы медики считают перспективным направлением в борьбе с коронавирусом.