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Выздоровевших после коронавируса доноров начали принимать в больнице №40 в Петербурге

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Выздоровевших после коронавируса доноров начали принимать в больнице №40 в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 мая. Переболевших коронавирусом доноров начали обследовать на базе больницы №40 в Петербурге. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Выздоровевших после коронавируса доноров начали принимать в больнице №40 в ПетербургеМедики считают, что в крови переболевших опасной инфекцией доноров содержатся антитела, которые помогут в лечении пациентов с коронавирусом. По словам специалистов, у каждого донора будут брать от 200 до 600 миллилитров крови. Однако перед забором каждый доброволец обязан пройти обследование на наличие инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза и гепатита.

Выздоровевших после коронавируса доноров начали принимать в больнице №40 в ПетербургеОтмечается, что донорами могут быть люди не старше 55 лет. После сдачи крови каждый донор получит выплату в размере от пяти до семи тысяч рублей.

Лечение с помощью переливания плазмы медики считают перспективным направлением в борьбе с коронавирусом.

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