Женщина залила газировкой Вечный огонь в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 мая. Неизвестная женщина осквернила Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, залив его газировкой. В данный момент ее разыскивают правоохранители.

По имеющейся информации, инцидент произошел в ночь на 6 мая. Сообщение о том, что Вечный огонь погас, поступило в полицию примерно в 4 утра. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что неизвестная женщина в спортивном костюме приблизилась к мемориалу и залила его неустановленной жидкостью, передают «Известия».

Позже представители пресс-службы «ПетербургГаза» заявили, что пламя было потушено газировкой. Кроме того, Вечный огонь забросали пустыми бутылками. Специалисты предприятия выехали на место происшествия и восстановили горение.

По имеющимся данным издания, нарушительнице около 50 лет. В данный момент ее разыскивает полиция.