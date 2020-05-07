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Проект «Воздушный купол блокадного Ленинграда» запустили в Петербурге

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Проект «Воздушный купол блокадного Ленинграда» запустили в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 мая. Информагентство «Невские новости» подготовило проект «Воздушный купол блокадного Ленинграда» в канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Журналисты совместно с музейными работниками Северной столицы вспомнят историю блокадных ПВО во время онлайн-конференции, которая состоится 8 мая.

В сообщении отмечается, что сотрудники СМИ изучили историю блокадных средств противовоздушной обороны и их применения в годы войны. Отмечается, что в проекте «Воздушный купол блокадного Ленинграда» журналисты не старались собрать все факты и материалы, которые связаны с блокадным ПВО, а попытались рассказать о том, что тронуло лично каждого из них.

8 мая «Невские новости» проведут онлайн-конференцию, посвященную проекту. В ней примут участие представители музеев Петербурга: Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи и многие другие.

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Источник: «Невские новости»
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