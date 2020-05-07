Рабочий погиб, еще пятеро пострадали при обрушении строительных лесов в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 мая. Один человек погиб, еще пятеро пострадали после обрушения строительных лесов в Петербурге. Об этом сообщили в МЧС РФ по Северной столице.

По имеющейся информации, инцидент произошел во Фрунзенском районе города на улице Расстанная. Строители проводили работы на территории строящегося 11-этажного здания, когда леса обрушились. В результате ЧП один человек погиб, пятеро пострадали. В сообщении отмечается, что медики оценивают состояние двоих пострадавших как тяжелое.

Все участники инцидента были госпитализированы в медицинские учреждения города.