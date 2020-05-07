Коронавирус за сутки выявили у 306 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 7 мая. Врачи выявили за сутки еще 306 случаев коронавирусной инфекции в Петербурге. Общее число инфицированных в городе достигло 6490. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что опасное заболевание также было диагностировано у 63 человек в Ленинградской области. Кроме того, в Северной столице за сутки скончались четыре человека, с начала пандемии число летальных случаев достигло 44. За все время успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 1552 пациента.

Всего за прошедшие сутки в России выявили 11 231 новый случай опасной коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что почти 49% инфицированных не имели никаких клинических проявлений болезни. 84 пациента скончались, 2476 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

Всего в РФ в 2020 году выявили 177160 случаев коронавирусной инфекции.