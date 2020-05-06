Беглов рассказал о втором пакете мер по поддержке экономики Петербурга

Санкт-Петербург, 6 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании правительства по вопросам поддержки экономики, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Обсуждение социальной сферы и карантинных мер состоялось в формате онлайн-конференции. Смольный разработал второй пакет мер поддержки бизнеса.

Речь идет об освобождении от 50% налога на имущество компаний в гостиничной сфере, ТЦ и санаториев. Компании должны снизить или освободить арендаторов от ежемесячной платы.

Власти рассматривают возможность снизить налог по упрощенной системе для всех, кто пострадал от эпидемии. Правительство города предлагает обеспечить займы без залога малому и среднему бизнесу в размере 50% НДФЛ прошлого года, пишет издание «Невские новости».

1 мая Беглов обратился к жителям Петербурга. Он попросил в течение майских праздников оставаться дома. От того, насколько горожане будут соблюдать режим самоизоляции, будет зависеть развитие ситуации с коронавирусом.

Петербургские власти выделили из резервного фонда города средства на выплаты медикам, которые заразились коронавирусом во время исполнения своих обязанностей.