Мертвого младенца выбросили в мусорный бак в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 мая. Тело новорожденного нашли прохожие в мусорном контейнере на Курляндской улице в Петербурге.

СК РФ по Петербурга начал проверку по факту инцидента. На месте происшествия находятся правоохранители, они опрашивают соседей.

Очевидцы говорят, что труп выбросили утром 6 мая, передает «Пятый канал». Предполагается, что от ребенка могла избавиться женщина в ярком жилете.

Аналогичный инцидент произошел в Тульской области, где младенца выбросили на свалку. Делом о мертвом ребенке занимаются следователи.

Еще один трагический случай произошел в Саратовской области, где мертвого ребенка выбросили в реку. Его останки всплыли и вмерзли в лед возле берега. Тело нашли гулявшие по берегу дети.