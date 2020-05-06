В комитете здравоохранения Петербурга сообщили о трех умерших пациентах с коронавирусом

Санкт-Петербург, 6 мая. Еще три пациента с коронавирусом, скончавшиеся в Петербурге, имели хронические болезни, сообщили в комитете по здравоохранению.

Комиссия по анализу летальных исходов подтвердила три смерти. Двое мужчин в возрасте 69 и 64 лет скончались в Боткинской больнице, пишет издание «Петербургский дневник».

Женщина 73 лет ушла из жизни в Введенской горбольнице. Как отметили в комитете, пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертонию, сахарный диабет.

Основное заболевание, которое привело пациентов к смерти, является двусторонняя пневмония. Врачи неоднократно просили людей старшего возраста и лиц с хроническими недугами оставаться в самоизоляции.

У таких пациентов болезнь протекает в тяжелой форме и часто требуется подключение к аппарату ИВЛ. Петербург стоит на третьем месте в десятке регионов России с наибольшим числом заболевших.

Как сообщили в региональном оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом, в городе на Неве зафиксировано 5884 случая коронавируса, выздоровели более 1,5 тысячи человек, умерли 40.