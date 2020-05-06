Парад Победы пройдет в России и Европе виртуально

Санкт-Петербург, 6 мая. Разработчики AR (дополненной реальности) создали приложение, в котором можно провести виртуальный парад Победы в городах России и Европы.

Программисты оцифровали 50 тысяч квадратных метров территории для виртуальных инсталляций. Виртуальные танки появятся на площадях 1100 российских городов.

Один из основателей компании-разработчика приложения Arcona Augmented reality Илья Коргузалов рассказал, что система становится новым слоем киберпространства.

В Петербурге на Дворцовой площади можно увидеть около 20 единиц боевой техники, в том числе танков. Разработчики хотят дополнить количество и модели танков. Инсталляция посвящена 75-летию Победы, пишет издание «Петербургский дневник».

Коргузалов добавил, что благодаря дополненной реальности можно восстановить все памятники. Разработчики хотят сохранить память о советских солдатах и в городах Европы.

Ранее сообщалось, что возле Пискаревского мемориального кладбища появилась аллея из 75 елей и кустов сирени, которую организовал в честь 75-летия Победы.