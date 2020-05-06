Беглов сообщил, что пациентов с COVID-19 в Петербурге принимают 16 стационаров

Санкт-Петербург, 6 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что на сегодняшний день с пациентами с COVID-19 в городе активно работают 16 стационаров, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Отмечается, что в самом начале режима самоизоляции в Петербурге больных с коронавирусом принимали только два медучреждения: инфекционная больница им. Боткина (589 мест) и детская инфекционная больница им. Филатова (362 мест).

В Петербурге за короткий срок были перепрофилированы 13 стационаров, которые теперь принимают больных с COVID-19. С 30 апреля принимает таких пациентов и Первый медицинский университет им. Павлова (150 мест) — это первый перепрофилированный стационар из числа федеральных клиник.

Напомним, что в Петербурге действуют ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом. Большинство запретов действуют до 12 мая. Как отмечает Александр Беглов, за весь период режима самоизоляции в городе составлено более 3 тыс. протоколов за его нарушение.

Ранее начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней.