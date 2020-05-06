Жители Ленобласти пожаловались на аварийное состояние очистных сооружений

Санкт-Петербург, 6 мая. Жители деревни Кисельня уже несколько лет жалуются на непереносимый запах канализационных стоков, которые попадают в местную реку Елену, из нее направляются в Волхов, а затем в акваторию Ладожского озера. Проблема давно известна властям всех уровней. Жалоба на аварийное состояние очистных сооружений поступила даже на прямую линию президента России Владимира Путина. Но, несмотря на это, пока решить вопрос со строительством новых очистных сооружений не удалось.

Узнав из обращения местных жителей о загрязнении реки, подключились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Как они рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей, в данный момент в ситуацию вмешался Госэконадзор и провел в Кисельне проверку. По их словам, специалисты ведомства ощутили тот самый резкий специфический запах, который годами мучает местное население. Он характерен как раз для неочищенных сточных вод. Увидели они и пену на поверхности реки.

«Администрация МО «Кисельнинское сельское поселение» подтвердила, что на протяжении многих лет оборудование очистных сооружений находится в нерабочем состоянии, а канализационные стоки поступают в водный объект», — сообщили в ОНФ.

Как выяснилось, прокуратура уже несколько лет назад через суд обязала местную администрацию построить новые стационарные очистные сооружения. По решению суда они должны были быть сданы к сентябрю 2015 года, но ссылаясь на отсутствие денег, чиновники не сделали ровным счетом ничего. Два года спустя аварийные сооружения были переданы в обслуживание ГУП «Леноблводоканал», но и тогда дело не сдвинулось с мертвой точки. Теперь, утверждают общественники, предприятие ждет внеплановая проверка.

«В Кисельне из-за аварийного состояния очистных сооружений и бездействия ответственных лиц очень неблагоприятная экологическая обстановка. По нашей информации, не только неприятный запах стал результатом слива сточных вод, но еще и погибла рыба в реке, изменились цвет и прозрачность воды. Мы держим ситуацию на контроле. Надеемся, что ответственные органы решат проблему как можно скорее», — говорит Екатерина Николаева, сопредседатель реготделения ОНФ в Ленобласти.

Активисты ОНФ написали обращение в комитет государственного экологического надзора Ленинградской области и намерены обратиться с предложением в ГУП «Леноблводоканал», чтобы совместными усилиями изменить сложившуюся ситуацию: