Полиция задержала в Петербурге парней, жаривших шашлык на Сенной площади

Санкт-Петербург, 5 мая. Правоохранители в Петербурге задержали двух молодых людей, которые устроили пикник на Сенной площади. Нарушителей общественного порядка доставили в отдел полиции.

Полицейские оперативно установили личности парней, пожаривших шашлык в центре города. В отношении 28-летнего и 27-летнего жителей Новгородской области возбуждены административные дела о мелком хулигантстве, нарушении запрета на массовые мероприятия.

Как передает «Пятый канал», молодые люди показали процесс приготовления шашлыка под песню о коронавирусе. Они заявили, что «действовали законно», при себе имели воду.

«Мы хотели поднять людям настроение, и нам это удалось», — пояснили нарушители.

Напомним, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Петербурге введен режим самоизоляции. Жители должны оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости.

Петербург находится на третьей строчке в десятке российских регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом. В городе запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе и рестораны, точки розничной торговли.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан до конца майских праздников находиться в самоизоляции.