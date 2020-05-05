Заболевшая COVID-19 медсестра НИИ имени Джанелидзе скончалась в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 мая. Медсестра травматологического отделения НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге скончалась после госпитализации.

Как рассказал главный врач клиник НИИ Антон Повзун, у женщины подтвердился тест на коронавирус. С начала апреля в научном институте коронавирус выявили у 111 сотрудников.

В Городской станции скорой помощи в Петербурге также сообщили, что у старшего врача оперативного отдела центральной подстанции Владимира Маньковича выявили коронавирус. Врач скончался в возрасте 67 лет.

Петербург находится на третьем месте в десятке регионов с наибольшим числом больных коронавирусом, уступая только Москве и Московской области.

По данным на 5 мая, всего в городе выявили 5572 случая коронавируса, выздоровели 1468 человек, скончались 37 человек.

28 апреля стало известно о первой смерти пациента с коронавирусом в Ленинградской области. Скончалась медсестра Гатчинской больницы.

В Смольном и власти Ленобласти утвердили порядок выплат для медиков, у которых выявили коронавирус во время оказания помощи другим пациентам. Власти настоятельно рекомендуют жителям региона оставаться дома. В стране продлили нерабочие дни до 11 мая.