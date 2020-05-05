Сирень и ели высадили в Петербурге в честь 75-летия Победы

Санкт-Петербург, 5 мая. Работники садово-паркового хозяйства Петербурга высадили 75 кустов сирени на территории Сквера блокадников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Озеленение провели в рамках акции «Сад памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Рабочие также организовали аллею из 75 елей на Амурской улице.

Рядом находится Пискаревское мемориальное кладбище, куда приходят горожане, волонтеры и общественники, чтобы почтить память погибших советских солдат в годы войны.

Напомним, что в этом году исполняется 75-летие со дня Победы. Многие мероприятия проведут в онлайн-формате в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Российские власти к знаменательной дате организовали выплаты для ветеранов, блокадников и тружеников тыла.