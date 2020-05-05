Более 270 человек за сутки вылечились в Петербурге от коронавируса

Санкт-Петербург, 5 мая. Число выздоровевших от коронавируса Петербурге за сутки составило 271 человек, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число выздоровевших возросло до 1468 человек. По данным на 5 мая, в Петербурге зафиксировано 5572 случая коронавируса, скончались 37 человек.

Петербург находится на третьей строчке в десятке регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом, уступая только Москве и Подмосковью. В списке также Нижегородская и Мурманская области, Дагестан, Краснодарский край, Тульская, Калужская и Ростовская области.

Отметку в 1000 заболевших перешагнули также Брянская, Свердловская, Рязанская области. Всего в России выявили более 155 тысяч заболевших, 19 865 человек выздоровели, скончался 1451 человек.

Медики напоминают, что в группу риска входят люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями. У таких пациентов коронавирус ускоряет течение хронические недугов, что приводит к осложнениям и может закончиться смертью пациента.

Российские власти просят граждан оставаться дома в период майских праздников. Правительство РФ разрабатывает меры по постепенному снятию ограничений, связанных с коронавирусом.