Старший врач скорой помощи Манькович скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 мая. Старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой помощи Петербурга Владимир Манькович скончался после тяжелой болезни.

О смерти коллеги сообщает портал Городской станции скорой помощи Петербурга. Владимир Манькович отдал работе в «неотложке» более 30 лет. Долгое время он был ответственным дежурным по городу в системе здравоохранения и лично помогал находить решения в критических ситуациях.

«Его вспоминают как доброго и ответственного врача. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в городе он организовывал мероприятия по ликвидации их медицинских последствий. Именно Маньковичу руководство станции поручало самые сложные дежурства — во время масштабных городских и международных мероприятий», — говорится в сообщении.

О дате похорон Маньковича будет сообщено дополнительно.