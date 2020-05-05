Глава Ленобласти рассказал, когда могут быть смягчены карантинные меры

Санкт-Петербург, 5 мая. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал возможность смягчения или частичной отмены ограничительных мер на территории региона. По его словам, эти решения будут приняты только после анализа заболеваемости коронавирусной инфекцией после майских праздников.

«Руководители районов должны подготовить предложения в адрес губернатора о смягчении ограничительных мер на основании динамики заболеваемости в населенных пунктах области», — приводит слова губернатора его пресс-служба.

Дрозденко отметил, что в Ленобласти на протяжении нескольких недель сохраняется стабильный уровень заболеваемости. Аналогичный показатель у числа тяжелых случаев, требующих госпитализации.

Губернатор подчеркнул, что на территориях, где ситуация благополучна, ограничительные меры могут быть постепенно отменены.

Согласно последним данным, на территории Ленобласти коронавирус выявлен у 1096 человек. За последние сутки наблюдается 59 новых случаев. Семь пациентов сейчас находятся на аппаратах ИВЛ. Выздоровели и были выписаны из стационаров 220 человек.

Активное содействие борьбе с коронавирусом в России оказывает Минобороны РФ. Ранее начальник главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней.