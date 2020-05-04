Три новых стационара для приема пациентов с COVID-19 открыты в Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 мая. В Ломоносовской, Тосненской и Рощинской больницах Ленинградской области развернуты койки для приема пациентов с COVID-19. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Сообщается, что таким образом на сегодняшний день в регионе к приему больных готовы 1753 койки. В общей же сложности регион планирует развернуть 1876 коек.

«Прием пациентов с коронавирусом ведется в Тосненской, Кингисеппской, Гатчинской, Приозерской, Тихвинской, Бокситогорской, Кировской, Волховской и Киришской больницах», — говорится в сообщении правительства Ленинградской области.

В настоящее время в Ленинградской области лабораторно выявлены 1096 случаев COVID-19, из них 59 — за последние сутки. На аппаратах ИВЛ находятся 7 человек, при этом из стационаров региона выписаны 220 человек.

Напомним, ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова объяснила низкую смертность от коронавируса в России. По словам врача, смертность определяется соотношением количества летальных исходов к средней численности населения. В России показатель составляет 5,5 на 1 млн человек. Это объясняется своевременной диагностикой заболевания и оперативным лечением, пишет «Газета.ru».