Рабочий сорвался с большой высоты и погиб в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 мая. Рабочий погиб, сорвавшись с большой высоты на строительной площадке в Петербурге. Об этом очевидцы трагического инцидента рассказали в социальных сетях.

По имеющейся информации, смертельный инцидент произошел утром 4 мая на одной из строительных площадок в Красносельском районе Северной столицы. Рабочий сорвался с большой высоты во время проведения работ в жилом комплексе «Английская миля». Предполагается, что строитель работал без страховки, передает «Петербургский дневник».

Мужчина скончался на месте от полученных травм. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В ближайшее время они будут устанавливать причины и обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что во время строительных работ в Невском районе с балкона третьего этажа выпал рабочий одной из коммерческих структур, передает телеканал «Санкт-Петербург».