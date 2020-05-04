В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился еще у 317 человек

Санкт-Петербург, 4 мая. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась еще у 317 жителей Петербурга. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что опасная инфекция за прошедшие сутки также подтвердилась еще у 59 жителей Ленинградской области, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего за минувшие сутки в России подтвердился 10581 новый случай коронавирусной инфекции. Отмечается, что большая часть новых инфицированных не имела клинических проявлений болезни. 1456 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений. С начала пандемии выздоровели 18095 пациентов.

Согласно последним данным, сейчас в России насчитывается 145268 заболевших в 85 регионах страны.