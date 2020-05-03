Временный госпиталь развернут еще в нескольких павильонах «Ленэкспо»

Санкт-Петербург, 3 мая. Для пациентов с легкой формой коронавируса выделяет еще несколько павильонов в выставочном комплексе «Ленэкспо», который недавно был переоборудован во временный госпиталь. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Беглов сообщил, что очень благодарен руководителю ПАО «Газпром» Алексею Миллеру за то, что он откликнулся на просьбу предоставить один из павильонов выставочного центра для временного госпиталя. Для лечения пациентов с легкой формой коронавируса там была оборудована одна тысяча коек.

«Сегодня этого мало. Я повторно обратился к Алексею Миллеру. И он еще три павильона передаст городу. Это даст нам возможность сосредоточить в «Ленэкспо» 2,5 тысячи коек», — рассказал губернатор.

Градоначальник отметил, что эта помощь оказалась очень своевременной. Беглов добавил, что компания также передала медикам Северной столицы 200 тысяч защитных костюмов, которые соответствуют всем требованиям для работы в инфекционных медучреждениях, в том числе с пациентами с коронавирусной инфекцией, передает «Петербургский дневник».

«Компании не только помогают городу деньгами, но и находят, закупают необходимое оборудование и средства защиты для врачей», — подчеркнул глава города.

Он отметил, что тем самым компании вносят существенный вклад в борьбу с распространением опасной коронавирусной инфекции.