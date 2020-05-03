Коронавирус подтвердился у 44 человек в психиатрической больнице Петербурга

Санкт-Петербург, 3 мая. Коронавирус подтвердился у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко в Петербурге. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Губернатор заявил, что коронавирусная инфекция продолжает атаковать, в том числе самых уязвимых жителей города.

«Коронавирус подтвержден у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко. Больница городская, но расположена в поселке Никольское Гатчинского района Ленинградской области», — сообщил Беглов.

По его словам, уже в ближайшее время все инфицированные пациенты будут переведены в отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова. В медучреждении для начала развернут 70 коек, после чего будут созданы еще порядка 100 мест для людей с легкой и среднетяжелой формой коронавируса. Специалисты уже оборудовали реанимационное отделение и завершают монтаж санпропускных шлюзов.

«Мы продолжаем увеличивать число коек для больных с коронавирусом всех категорий. Как произошло заражение в больнице имени Кащенко – покажет расследование специальной комиссии», — отметил губернатор.

Напомним, что с начала пандемии в Петербурге официально зарегистрированы 5029 случаев заражения опасной инфекцией, 1061 человек выздоровел, 34 скончались.