Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов с коронавирусом

Санкт-Петербург, 3 мая. Временный госпиталь в павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» в Петербурге принял первых пациентов. 24 человека с легкой формой коронавируса уже получают лечение в медучреждении. Об этом сообщили в администрации губернатора Северной столицы.

На территории «Ленэкспо» развернут госпиталь для пациентов с легкой формой коронавируса на одну тысячу коек. Павильон площадью 11 тысяч квадратных метров был предоставлен городу после переговоров губернатора Петербурга Александра Беглова и главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Новое медучреждение укомплектовали сотней специалистов из Госпиталя для ветеранов войн.

Отмечается, что если состояние пациента будет ухудшаться, то его могут перевести в ближайший перепрофилированный инфекционный стационар. В госпитале была создана специальная зона для приема и регистрации больных.

Каждый медицинский бокс оборудован специальной медицинской кроватью, светильником, розеткам, а также штативами для капельниц и тумбочками. Создана зона для раздачи еды, которую доставляют в госпиталь в готовом виде.

Кроме того, предусмотрена специальная зона для хранения и обеззараживания белья. Медучреждение оснащено всем необходимым диагностическим оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами.