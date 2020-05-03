Коронавирус нашли у 62 человек из 18 населенных пунктов Ленобласти

Санкт-Петербург, 3 мая. Коронавирус за сутки выявили у 62 человек в 18 населенных пунктах Ленинградской области. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По имеющейся информации, новые случаи коронавирусной инфекции были выявлены в населенных пунктах Кудрово, Сертолово и Сяськелево во Всеволожском районе. В Гатчинском районе опасная инфекция обнаружена в Гатчине, Никольском, СПб ГБУЗ больница #1 им. П. П. Кащенко, Сиверском, Вырице, Новинке, Изоре, Малое Верево, Батово, Коммунар, Малых Колпанах. В Кингисеппский районе инфекцию нашли в Преображенской. В Ломоносовском районе — Новоселье, Малое Карлино и Приозерский район — Приозерск.

С начала пандемии в Северной столице официально диагностированы 5029 случаев опасной коронавирусной инфекции, в том числе 295 за минувшие сутки. Отмечается, что всего в городе 1061 человек успешно поборол опасное заболевание.

Напомним, что Петербурге и области действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда необходимо сходить в аптеку или за продуктами.