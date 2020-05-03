Пьяный мужчина набросился на приехавших к пациентке с коронавирусом врачей в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 мая. Мужчина набросился с кулаками на медицинских работников, которые приехали по вызову для оказания помощи инфицированной коронавирусом женщине в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По имеющимся данным, инцидент произошел в Центральном районе Северной столицы на улице Шпалерной. Медики приехали для оказания помощи к 73-летней жительнице одной из квартир. В какой-то момент на врачей набросился пьяный мужчина. Он повалил одного из медиков на пол, сорвал с него маску и повредил защитный костюм, передает радио Sputnik.

В настоящий момент дебошир задержан сотрудниками правоохранительных органов. После драки с врачами он был госпитализирован с порезом руки, который получил при ударе по стеклянной части межкомнатной двери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.