Водитель иномарки пытался догнать велосипедиста и чуть не сбил пешеходов в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 мая. Водитель иномарки пустился в погоню за велосипедистом и чуть не сбил пешеходов в Петербурге.

Инцидент произошел около дома № 27 на проспекте Испытателей. Между автовладельцем и велосипедистом произошел конфликт, в результате которого водитель распылил содержимое газового баллончика в лицо велосипедисту, а тот ударил автомобиль ногой в крыло, передают «Невские новости».

После этого началась погоня. Камеры видеонаблюдения засняли, как водитель иномарки пытается догнать велосипедиста и наехать на него. При этом видно, что под горячую руку обиженного водителя чуть не попали стоявшие на тротуаре пешеходы. Во время погони автовладелец несколько раз нарушил правила дорожного движения. Чуть позже к иномарке подъехал другой автомобиль, и водители уже пешком совместными усилиями попытались догнать велосипедиста.

По словам очевидцев, в итоге автолюбители настигли оппонента и избили его.