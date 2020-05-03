Риелторы назвали причину падения цен на съемное жилье в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 мая. Спрос на аренду жилья в Петербурге снизился из-за пандемии коронавируса. Это, в свою очередь, повлекло за собой падение цен на съемные квартиры, сообщает сервис «Авито Недвижимость».

В связи с эпидемией снизилась стоимость как долговременной, так и посуточной аренды жилья. Так, за съем квартиры-студии на сутки теперь можно заплатить на 20% меньше, чем раньше. А трехкомнатную квартиру можно снять на длительный срок на 11% дешевле.

Как отмечают риелторы, спрос на съемное жилье в Северной столице просел после того, как студенты из других регионов стали возвращаться в родные города из-за пандемии. Также уехать пришлось приезжим, которые лишились работы.

Как пишет «Комсомольская правда — Петербург», теперь некоторые квартиры в городе на Неве можно снять в два раза дешевле, чем раньше. Например, сейчас вполне реально найти однокомнатную квартиру за 10 тысяч рублей в месяц. Кроме того, можно арендовать трехкомнатную квартиру в Девяткино с неплохим ремонтом за 20 тысяч рублей.

Ранее адвокат и руководитель агентства недвижимости Кирилл Иванов рассказал россиянам, что делать, если нет денег платить за съемное жилье. В интервью телеканалу «360» риелтор посоветовал в первую очередь пытаться договориться с арендодателем об отсрочке в частном порядке.