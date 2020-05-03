Власти объяснили причину очередей скорых у больниц в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 мая. Очереди машин скорой помощи в петербургские медучреждения, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть более 9 пациентов одновременно, сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что на подъездах к петербургским больницам периодически образовываются скопления машин скорой помощи.

Зампредседателя комитета Андрей Сарана отмечает, что приемный покой крупного стационара одномоментно может принять от 6 до 9 пациентов в зависимости от количества свободных смотровых и наличия свободного медперсонала. Он подчеркивает, что большее количество больных в приемном покое размещать нельзя по нескольким причинам:

«Первая — нужно избежать контакта больных, и вторая — мы не можем оставить их без медицинского наблюдения. Поэтому пациенты ожидают приема в машине скорой», — говорит Сарана.

Также он напомнил об обязательной дезинфекции, которую обязаны делать в помещении после приема каждого пациента.

Ситуацию с наличием свободных мест в стационарах круглосуточно мониторит центр экстренной медицинской эвакуации. Они собирают данные о предстоящих выписках пациентов и определяют, в какие учреждения будет направлен очередной поток больных.

«По опыту последних недель могу сказать, что максимальные очереди из машин скорой помощи наблюдаются там, где учреждение только начинает прием инфекционных больных после перепрофилирования», — подчеркивает зампредседателя комитета здравоохранения.

Согласно последним данным, в Петербурге зафиксировано 4,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 877 человек, 33 скончались.

До этого сообщалось, что подразделения химзащиты Западного военного округа (ЗВО) начали дезинфекцию 30 объектов полиции в Петербурге, чтобы обеспечить устойчивое функционирование системы общественного порядка.

Начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней.