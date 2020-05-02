Более 10 человек оштрафовали в Петербурге за прогулки в парках

Санкт-Петербург, 2 мая. Власти Петербурга привлекли к административной ответственности 11 горожан за нарушение самоизоляции в парке Победы и Удельном парке.

Несколько сотен человек получили предупреждение. Места для патрулирования выбирают с помощью системы видеонаблюдения.

Как сообщили в городском комитете по вопросам законности, нарушение запрета посещения парков грозит штрафом до пяти тысяч рублей. В майские праздники патрулирование парков и общественных мест будет усилено.

Власти Петербурга призывают горожан оставаться дома, чтобы не заболеть коронавирусом. Однако дачники могут поехать в Ленинградскую область, соблюдая все необходимые требования Роспотребнадзора.

Горожане могут поехать на дачу на личном транспорте, не останавливаясь в населенных пунктах Ленобласти. Все необходимые продукты следует купить в Петербурге. Контакты с соседями по садовому участку необходимо минимизировать.

Напомним, что Петербург находится на третьей строчке в десятке регионов России с наибольшим числом зараженных коронавирусом. По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в городе на Неве зафиксировали 4734 случая заболевания коронавирусом.