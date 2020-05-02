Военные ЗВО проводят дезинфекцию отделений полиции в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 мая. Подразделения химзащиты Западного военного округа (ЗВО) начали дезинфекцию объектов полиции в Петербурге, сообщили в пресс-службе округа.

Военнослужащие обработают 30 объектов, чтобы обеспечить устойчивое функционирование системы общественного порядка. 2 мая подразделения химзащиты провели обеззараживание 11 объектов ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Они обработали специальным дезинфицирующим средством прилегающую территорию, дорожное покрытие, перила, поручни. Военные используют раствор, который убивает бактерии и вирусы, но безвреден для человека.

Российские военные борются с коронавирусом не только на родине, но и в других странах мира. Они провели противовирусную обработку 148 объектов в 30 городах Сербии. Масштабная дезинфекция прошла на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.