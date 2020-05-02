Застрявшие в Индии российские туристы вернулись в Петербург

Санкт-Петербург, 2 мая. Самолет «Аэрофлота» с россиянами на борту вернулся в Петербург из Индии, что подтверждают данные онлайн-табло «Пулково».

Россияне прибыли из Дели рейсом SU233. В администрации Петербурга отметили, что ожидается еще самолет с Пхукета. В общей сложности на родину вернутся около 220 россиян.

Все прибывшие прошли медицинские осмотр и будут направлены на 14-дневный карантин. Им нельзя выходить на улицу и контактировать с другими людьми до окончания самоизоляции.

Всех туристов развозят на специальном автобусе по домам, а иногородних помещают в обсервационном центре, который расположен в Курортном районе, пишет издание «Петербургский дневник».

Вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. Очагом коронавируса был город Ухань.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию COVID-19. Все страны мира закрыли границы, чтобы остановить распространение вируса.

Россия продолжает вывозить своих граждан из других стран. Все вернувшиеся остаются на 14-дневном карантине для подтверждения отсутствия симптомов коронавируса.