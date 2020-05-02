Беглов предупредил петербургских «шашлычников» о последствиях несоблюдения карантина

Санкт-Петербург, 2 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с наступившими и грядущими майскими праздниками. В своем обращении он призвал жителей города воздержаться от пикников с шашлыками, прогулок и пробежек в парках во избежание распространения коронавируса.

Беглов отметил, что если статистика заболеваемости не будет улучшаться, а карантинные предписания будут игнорироваться, то властям придется принимать более жесткие меры.

«Пикники с шашлыками, прогулки, пробежки в парке в этот переломный период могут усугубить ситуацию и свести на нет весь тот труд, который положили на борьбу с коронавирусом город и наши медики», — заявил Беглов.

Губернатор подчеркивает, что спад эпидемии зависит от соблюдения горожанами режима самоизоляции, особенно в период праздников.

«Прошу вас, проявите терпение и здравомыслие! Дома или на даче – соблюдайте принцип самоизоляции! Берегите себя! Вместе мы справимся!» ― обратился к петербуржцам Беглов.

По его словам, если горожане не подойдут ответственно к соблюдению карантина, то властям придется потратить все городские ресурсы на тех, кто проигнорировал интересы большинства.

Недавно Александр Беглов говорил, что перелом в развитии эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Петербурге придется на майские праздники.

Ранее начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней. Отмечается, что еще на восьми площадках в круглосуточном режиме продолжается строительство подобных центров.