Беглов ожидает перелома в развитии эпидемии коронавируса после майских праздников

Санкт-Петербург, 1 мая. Перелом в развитии эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Петербурге придется на майские праздники, считает губернатор города Александр Беглов.

Глава города попросил соблюдать ограничения и находиться в самоизоляции. Именно от этого зависит, как дальше будет развиваться ситуация.

«Насколько ответственно горожане отнесутся к ограничительным мерам, зависит развитие эпидемии: она пойдет на спад, или мы столкнемся с ростом заболевания», — написал Беглов на странице «ВКонтакте».

Губернатор попросил петербуржцев проявить терпение и здравомыслие. Как сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф, в Петербурге зафиксировано более 4,4 тысячи случаев коронавируса, выздоровели 779 человек, скончались 33 человека.

Город на Неве входит в десятку регионов страны с наибольшим числом зараженных коронавирусом, уступая только Москве и Московской областью.

Власти напоминают, что горожане могут выходить на улицу только в крайнем случае — за продуктами, лекарствами, выгуливать собаку. На улице следует пользоваться индивидуальными средствами защиты, в том числе масками и перчатками. При возвращении домой нужно переодеться, хорошо вымыть руки и лицо.