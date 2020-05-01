Комментатор Кирилл Набутов и его сын переболели коронавирусом

Санкт-Петербург, 1 мая. Известный петербургский спортивный комментатор Кирилл Набутов рассказал, что его сын Виктор переболел коронавирусом.

По словам Набутова, его сын попал в больницу в Коммунарке, хотя два теста показали отрицательный результат. Сын комментатора уверен, что переболел бессимптомно.

«Сейчас Виктор старается строго выдерживать карантин, никуда не ходит, страдает от того, что нельзя тренироваться», — поделился комментатор, его слова передает издание «Петербургский дневник».

Кирилл Набутов, которому в этом году исполнилось 62 года, сам слег с температурой несколько недель назад. Его изолировали дома на двое суток, но затем симптомы прошли. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Журналист уверен, что россиянам нельзя надеяться на «авось», а следует соблюдать все правила. Если медики говорят, что нужно сидеть в самоизоляции и минимизировать контакты с внешним миром, значит так и нужно сделать.

Он добавил, что у него двое знакомых, у которых подтвердился коронавирус, скончались. И Набутов заявил, что не хотел бы, чтобы его история закончилась так же.

Напомним, что Петербург находится на третьей строчке в десятке регионов России с наибольшим числом заразившихся. Всего в городе заболело 4411 человек, скончались 33 человека.