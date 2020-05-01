Беглов призвал петербуржцев не нарушать самоизоляцию на майские праздники

Санкт-Петербург, 1 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал жителей города соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках, чтобы не усугубить ситуацию с распространением коронавируса.

«Хотел бы еще раз обратиться к вам, уважаемые ленинградцы-петербуржцы. Давайте будем дружны, давайте будем в единении, вместе бороться с этой болезнью. Пятнадцать членов правительства города, главы районов не способны остановить, условно говоря, этот огромный табун, который несется к обрыву… Нам нужно просто это остановить», — заявил Беглов в эфире телеканала «78», выразив надежду на помощь петербуржцев.

Градоначальник отметил, что на сегодняшний день ситуация с эпидемией коронавируса в Северной столице сложная, но находится под контролем.

Беглов призвал петербуржцев не нарушать режим самоизоляции в майские праздники, на которые должен прийтись пик эпидемии, чтобы не усугубить ситуацию. В обратном случае, «резерв, который у города имеется, будет растрачен».

Петербург находится на третьем месте в десятке регионов России с наибольшим числом зараженных коронавирусом после Москвы и Московской области. По последним данным, в городе зафиксированы 4 062 случая заражения, выздоровели 779 пациентов, скончался 31.

В городе действует режим самоизоляции, который был продлен до 11 мая. Выходить на улицу можно только в крайнем случае — выносить мусор, выгуливать собаку и покупать продукты, лекарства.

В минувший понедельник сообщалось, что специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ до конца текущей недели сдадут в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных медицинских центров. Учреждения для лечения коронавирусной инфекции откроются в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.