Беглов назвал источник распространения коронавируса в НИИ им. Вредена 

Санкт-Петербург, 1 мая. Источником коронавируса в НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена, где COVID-19 заразились 300 человек, стал сотрудник, нарушивший самоизоляцию после поездки в Турцию. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Один сотрудник НИИ им. Вредена приехал из Турции, по закону четырнадцать дней должен был пробыть в самоизоляции. На четвертый день он выходит, проводит определенные мероприятия и в результате заносит инфекцию в больницу, большое количества людей заражается», — рассказал Беглов в эфире телеканала «78».

Градоначальник напомнил, что за грубые нарушения закона в условиях пандемии COVID-19 следует уголовное наказание. По его словам, в Петербурге на сегодняшний день «возбуждено уже пять уголовных дел».

Напомним, в НИИ им. Вредена произошла массовая вспышка коронавируса, передавала «Газета.ру». Среди зараженных оказался медицинский персонал и пациенты. Медучреждение закрыли с 8 апреля.

Петербург находится на третьем месте в десятке регионов России с наибольшим числом зараженных коронавирусом после Москвы и Московской области. По последним данным, в городе зафиксированы 4 062 случая заражения, выздоровели 779 пациентов, скончался 31.

В городе действует режим самоизоляции, который был продлен до 11 мая. Выходить на улицу можно только в крайнем случае — выносить мусор, выгуливать собаку и покупать продукты, лекарства.