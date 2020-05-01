В ЗВО назвали абсолютной ложью заявления о сложной ситуации в военных вузах

Санкт-Петербург, 1 мая. В пресс-службе Западного военного округа опровергли информацию о якобы тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановке в военных учебных учреждениях Петербурга.

В ЗВО подчеркнули, что заявления, появившиеся на одном из интернет-порталов о тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановке в военных вузах Петербурга, «являются абсолютной ложью».

В пресс-службе уточнили, что во всех учебных заведениях «на протяжении полутора месяцев организовано превентивное тестирование как переменного, так и постоянного состава». На данный момент уже сделано 5,4 тыс. тестов курсантам и воспитанникам военных учебных заведений Петербурга.

Все учреждения переведены на карантинные мероприятия, специалисты санэпиднадзора регулярно проводят проверки. В высших и довузовских заведениях учебный процесс переведен на дистанционный режим обучения.

«При малейших недомоганиях все учащиеся моментально обследовались врачами и проходили обязательное тестирование. Все, у кого подтверждалось наличие возбудителя, незамедлительно изолировались в лечебные учреждения Минобороны России», — говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

К этому моменту учебный процесс полностью завершен. Курсанты вузов 5 мая отправятся домой. Выпускники 9 мая получат лейтенантские погоны и документы об окончании учебных заведений.

«Обращаем внимание, что не в первый раз тиражируется ложная информация о якобы заболевших военнослужащих. Причем анализ данных источников показал, что некоторые фейки вбрасываются из-за рубежа», — добавили в пресс-службе.

Отметим, ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич объявил о запуске сайта coronafake.ru, который посвящен борьбе с недостоверной информацией об эпидемии COVID-19. По его словам, на портале будут регулярно публиковаться опровержения фейков и вбросов, а также самые свежие и правдивые данные, связанные с пандемией.