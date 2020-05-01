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В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе у 111 сотрудников диагностирован COVID-19

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В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе у 111 сотрудников диагностирован COVID-19

Санкт-Петербург, 1 мая. Среди сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге с начала апреля подтверждено 111 случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

«В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с начала апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 111 сотрудников», — цитирует ТАСС пресс-службу. 

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что в медучреждении коронавирусом заболели 243 человека, включая руководство. В пресс-службе эти заявления опровергли, уточнив, что директор НИИ Валерий Парфенов и главврач Антон Повзун «продолжают исполнять обязанности». 

В пресс-службе также добавили, что НИИ скорой помощи им. Джанелидзе не принимал пациентов с пневмонией и не был перепрофилирован под прием пациентов с коронавирусом. 

На сегодняшний день Петербург занимает третье место среди российских регионов по распространению коронавирусной инфекции. Всего в городе выявлено 4062 случая заражения и 31 летальный случай.В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе у 111 сотрудников диагностирован COVID-19

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Источник: ТАСС
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