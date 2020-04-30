Праздник «Алые паруса» оказался под угрозой срыва из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 30 апреля. Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге в этом году вряд ли будет проходить на набережной Невы. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Эдуард Батанов.

Отмечается, что праздник «Алые паруса» считается одним из самых популярных туристических событий страны.

«Маловероятно, что мы будем праздновать на набережной», — заявил Батанов.

Праздник обычно проходит в третьей декаде июня на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова. Участие в нем принимают несколько десятков тысяч выпускников из Петербурга и других регионов страны. На празднике обычно выступают популярные исполнители, а кульминацией вечера является прохождение по Неве корабля под алыми парусами.

В минувшем году «Алые паруса» посетили свыше 1,4 миллиона человек.