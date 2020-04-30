Водитель перевернувшейся на КАД иномарки погиб в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 апреля. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на кольцевой автодороге в Петербурге. Об этом с места события передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пи имеющейся информации, ДТП произошло утром 30 апреля. Водитель за рулем иномарки двигался со стороны проспекта Культуры в сторону проспекта Энгельса. Водитель Peugeot 206 не заметил ограждение, которое было установлено на 116-м километре КАД в связи с ремонтными работами, и врезался в него.

Федеральное агентство новостей публикует видео с места аварии на КАД в Северной столице.

Автомобиль перевернулся, водитель скончался на месте происшествия от полученных травм. Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка в оба направления автодороги.