В Петербурге за месяц удвоилось число безработных

Санкт-Петербург, 30 апреля. Число официальных безработных в Петербурга за апрель удвоилось и достигло почти 31 тысячи человек, в связи с этим городские власти могут вернуться к вопросу квотирования иностранной рабочей силы. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«К концу сегодняшнего дня мы вплотную подойдем к отметке в 31 тысячу зарегистрированных безработных. Если сравнивать с цифрами месячной давности, тогда безработных было порядка 15 тысяч. То есть за месяц мы выйдем на двукратный рост регистрируемой безработицы», — уточнил Рогачев.

К предложению ограничить иностранную трудовую миграцию, чтобы помочь горожанам, он отнесся осторожно.

«Я бы призвал к балансированию таких решений. Рынок труда — достаточно сложная система, и обнуление какого-либо из источников поступления рабочей силы может дать неожиданные последствия, которые при принятии такого решения далеко не очевидны. Мы увидим дефицит рабочих рук по неквалифицированным, низкооплачиваемым позициям. Сама идея сокращения внешней трудовой миграции, конечно, привлекательна, и разделяется большинством», — подчеркнул Рогачев.

Вместе с тем он отметил, что в Смольном могут вернуться к идее квотирования иностранной рабочей силы, если безработица продолжит расти.

«Может быть, вспомнить про отмененный уже механизм квотирования иностранной рабочей силы на региональных рынках труда. Правда, пять лет назад мы от него успешно отказались», — сказал зампредседателя.