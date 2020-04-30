Карантин ввели в нескольких населенных пунктах Ленобласти

Санкт-Петербург, 30 апреля. Карантин из-за коронавируса вводится с 30 апреля в поселке Первомайское и городе Пикалево в Ленинградской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Согласно постановлению, въезд в данные населенные пункты будет запрещен для любого транспорта, за исключением автомобилей местных жителей, доставки товаров и транспортных средств, которые обеспечивают работу предприятий, расположенных на указанных территориях.

Отмечается, что также приостановлена работа заведений общественного питания, работающих на вынос. В местах общего пользования будут проводить ежедневную дезинфекцию.

Ранее правительство Ленинградской области заявило, что в некоторых районах и отдельных населенных пунктах не будет послабления ограничительных мер по коронавирусу после 12 мая. При этом отмечалось, что некоторые районы Ленобласти имеют все шансы с 12 мая вернуться к обычной жизни. Вопрос послабления ограничительных мер уже подготовлен к обсуждению с медиками.

Напомним, что в Ленобласти за минувшие сутки был официально зарегистрирован 51 новый случай заражения опасной коронавирусной инфекцией.