Дрозденко назвал районы Ленобласти, где не будет послаблений после 12 мая

Санкт-Петербург, 30 апреля. Руководство Ленинградской области заявило, что в некоторых районах и отдельных населенных пунктах не будет послабления ограничительных мер по коронавирусу после 12 мая. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Речь идет о Выборгском, Всеволожском и Гатчинском районах, а также Пикалево, в которых сохранят все ограничительные меры из-за большого числа инфицированных опасной коронавирусной инфекцией. Кроме того, введенные ранее в рамках режима повышенной готовности меры могут сохраниться на территории Мурино, Кудрово, Сертолово, Тосно, Янино-1, Нового Девяткино, Щеглово, поселка имени Морозова, деревни Старая, Новосергиевки, Бугров, Гончарово, поселка Первомайское и Рощино.

Дрозденко заявил, что другие районы Ленобласти имеют все шансы с 12 мая вернуться к обычной жизни. Вопрос послабления ограничительных мер уже подготовлен к обсуждению с врачами.

Напомним, что в Ленинградской области за минувшие сутки был официально зарегистрирован 51 новый случай заражения опасной коронавирусной инфекцией.