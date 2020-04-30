Коронавирус за сутки подтвердился еще у 336 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 30 апреля. Коронавирус за сутки выявили еще у 336 человек в Петербурге. Также новые случаи заражения отмечены в Ленинградской области — 51 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В оперштабе уточнили, что обследование на наличие опасной коронавирусной инфекции прошли 12213 горожан. На карантине находятся 2804, из них 48 — в обсерваторе. Общее число инфицированных в Северной столице достигло 4062.

Петербург входит в тройку лидеров по количеству заражений коронавирусом в России. На первом месте по-прежнему остается Москве, где за минувшие сутки были официально зарегистрированы 3093 новых случая заражения опасной инфекцией, затем идет Московская область — 793 случая за сутки.

Общее число зарегистрированных случаев инфицирования в РФ достигло отметки в 106498, в том числе 7099 новых случаев заражения за сутки. За время пандемии в стране зафиксированы 1073 летальных случая, 11619 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.