Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 апреля. Неизвестный мужчина надругался над не достигшей четырнадцатилетнего возраста девочкой в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, преступление произошло в одной из квартир на Ленинском проспекте в ноябре 2019 года. С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей девочки. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ.

В ходе следствия правоохранителям удалось выяснить, что неустановленный мужчина с августа 2019 года неоднократно просил пострадавшую девушку присылать ему фотографии и видео интимного содержания, после чего стал настаивать на личной встрече в одной из квартир города.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение преступника, им оказался мужчина 1989 года рождения. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания.